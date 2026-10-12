Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители

Президент США Дональд Трамп назвал верным решение заключить с Россией договоренности о поставках дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп назвал верным решение заключить с Россией договоренности о поставках дизельного топлива. Об этом он написал в Truth Social, передает ТАСС.

— Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители, но лживые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории. Я сделал правильный выбор для американцев, — заявил Трамп.

9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки нефтепродуктов. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизеля раньше срока и готова поставить в октябре 300 тыс. тонн, в ноябре — 500 тыс., в декабре — 1 млн тонн, а в перспективе довести до 3 млн тонн в месяц. США вывели поставки российского дизеля на мировые рынки из-под санкций до 7 апреля 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме заверили, что дефицита дизеля в России не будет. Наоборот, он может подешеветь, поскольку потребность в нем сейчас сократилась.

Алсу Сабирзанова