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Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius временно закрываются в России

14:06, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius временно закрываются в России
Фото: pxhere.com

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, решила временно прекратить работу в России из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом пишет ТАСС.

В России работают 502 магазина группы Inditex. Также приостанавливается онлайн-торговля.

Фото: pxhere.com

На этой неделе сеть магазинов H&M, IKEA приостановили продажи в России. Все последние актуальные новости о военной операции на Украине и ее последствиях — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля

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