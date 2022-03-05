Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius временно закрываются в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, решила временно прекратить работу в России из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом пишет ТАСС.

В России работают 502 магазина группы Inditex. Также приостанавливается онлайн-торговля.

Фото: pxhere.com

На этой неделе сеть магазинов H&M, IKEA приостановили продажи в России. Все последние актуальные новости о военной операции на Украине и ее последствиях — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина