Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23

Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России должна была выступить в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании. Российские футбольные клубы не допустили до участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, УЕФА отстранил молодежную сборную России от участия в чемпионате Европы до 21 года, женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года, передает «РИА Новости».

25 февраля УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. После начала спецоперации РФ на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.



Татьяна Леухина