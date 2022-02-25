Организаторы «Евровидения»: Россия не будет принимать участие в конкурсе

Европейский вещательный союз (ЕВU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

Отмечается, что исполнительный совет ЕВU пришел к такому решению согласно рекомендации руководящего органа «Евровидения» на основе правил мероприятия и ценностей союза.

В сообщении указано, что данное решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в конкурс в текущем году может нанести ущерб репутации «Евровидения».

Также сегодня стало известно о переносе чемпионата Европы-2022 по керлингу из РФ. Соревнования должны были проходить в Перми с 19 по 26 ноября.



Тем временем УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. А «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в этом году в связи ситуацией на Украине.

Диана Жиленкова