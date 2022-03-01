Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России

На официальном сайте Apple в России невозможно приобрести продукцию американской корпорации. При оформлении покупки гаджетов отсутствует возможность доставки товаров.

На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно». Альтернативных способов получения товара нет. Также на сайте не отображается кнопка оплаты.

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На прошлой неделе Центробанк предупредил, что банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay из-за санкции.



Татьяна Леухина