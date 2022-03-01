Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России
На официальном сайте Apple в России невозможно приобрести продукцию американской корпорации. При оформлении покупки гаджетов отсутствует возможность доставки товаров.
На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно». Альтернативных способов получения товара нет. Также на сайте не отображается кнопка оплаты.
На прошлой неделе Центробанк предупредил, что банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay из-за санкции.
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