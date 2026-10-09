Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в энергетике

Песков отметил, что затронуты были и многие другие сферы

Фото: Динар Фатыхов

Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан в ходе встречи в Туркменистане обсудили форматы взаимодействия трех стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Ъ».

По его словам, речь шла о форматах сотрудничества в самых разных областях. Среди тем Песков выделил энергетику, отметив, что затронуты были и многие другие вопросы.

Лидеры провели отдельную встречу 9 октября после завершения Каспийского саммита. В ходе выступления в Туркменистане Пезешкиан предложил создать такой формат работы СНГ, который допустил бы участие Ирана в работе объединения. Он также призвал страны региона объединить усилия в экономике и энергетике.

Напомним, Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Мероприятия проходят в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

Алсу Сабирзанова