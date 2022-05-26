ЦБ установил официальный курс доллара на пятницу в 62 рубля

Официальный курс доллара, который установил Банк России на пятницу, 27 мая, составил 62,04 рубля, курс евро — 64,43 рубля. Данные представлены на сайте регулятора.

Таким образом, по сравнению с официальным курсом на четверг доллар поднялся на 5,7 рубля с 56,29 рубля. Евро увеличился на 6,5 рубля с 57,92 рубля.

Фото: flickr.com

Сегодня курс евро на Московской бирже в 12.24 мск поднялся до 64,67 рубля, доллара — до 61,98 рубля. К 12.30 курс доллара на находился на уровне 62,13 рубля. Курс евро достиг 64,7 рубля.

Диана Жиленкова