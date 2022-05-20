Новости общества

12:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Курс доллара на Мосбирже опустился до 58 рублей впервые с апреля 2018 года

11:35, 20.05.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился до 58 рублей впервые с апреля 2018 года
Фото: pixabay.com

Курс доллара опустился до 58,2 рубля впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 11.08, курс доллара достигает 58,07 рубля. Курс евро снизился до 60,2 рубля.

Фото: pixabay.com

Вчера курс евро на Московской бирже падал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года. На прошлой неделе доллар достигал 66,6 рубля.

Ранее финансист Иван Солдатов рекомендовал россиянам в ближайшее время не спешить обменивать доллары на рубли. Эксперт порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономика

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также