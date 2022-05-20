Курс доллара на Мосбирже опустился до 58 рублей впервые с апреля 2018 года
Курс доллара опустился до 58,2 рубля впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 11.08, курс доллара достигает 58,07 рубля. Курс евро снизился до 60,2 рубля.
Вчера курс евро на Московской бирже падал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года. На прошлой неделе доллар достигал 66,6 рубля.
Ранее финансист Иван Солдатов рекомендовал россиянам в ближайшее время не спешить обменивать доллары на рубли. Эксперт порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым