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Около 116 млн карт «Мир» выпустили на начало марта

21:59, 31.03.2022
Около 116 млн карт «Мир» выпустили на начало марта
Фото: duma.gov.ru

По состоянию на начало марта 2022 года выпустили около 116 млн карт «Мир». Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

— По состоянию на 1 марта этого года, такая, самая актуальная отчетность, которая у нас есть: карт «Мир» выпущено практически уже 116 млн, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Карты «Мир» можно использовать в десяти странах: там можно производить покупки по картам «Мир» в торговых сетях, через POS-терминалы, также доступно и снятие наличных денежных средств в банкоматах.

В минувшую субботу Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир».

Американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине.

Татьяна Леухина
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