Около 116 млн карт «Мир» выпустили на начало марта

По состоянию на начало марта 2022 года выпустили около 116 млн карт «Мир». Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

— По состоянию на 1 марта этого года, такая, самая актуальная отчетность, которая у нас есть: карт «Мир» выпущено практически уже 116 млн, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Карты «Мир» можно использовать в десяти странах: там можно производить покупки по картам «Мир» в торговых сетях, через POS-терминалы, также доступно и снятие наличных денежных средств в банкоматах.

В минувшую субботу Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир».



Американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине.



Татьяна Леухина