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Курс доллара снизился до 84 рублей, евро — до 94 рублей

10:41, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Курс доллара снизился до 84 рублей, евро — до 94 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара достиг 83,3 рубля, а курс евро — 93,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.25, доллар достиг отметки в 83,4 рубля, евро — 93,5 рубля.

Вчера на фоне новостей о начале проведения военной операции в Донбассе доллар оценивался в 85,58—86 рублей, а курс евро поднялся до 96 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за внешнеполитической ситуации Московской бирже пришлось на время остановить работу, а после открытия торгов курс евро поднялся выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года, а курс доллара — выше 87 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансы

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