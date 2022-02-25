Курс доллара снизился до 84 рублей, евро — до 94 рублей

Курс доллара достиг 83,3 рубля, а курс евро — 93,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.25, доллар достиг отметки в 83,4 рубля, евро — 93,5 рубля.



Вчера на фоне новостей о начале проведения военной операции в Донбассе доллар оценивался в 85,58—86 рублей, а курс евро поднялся до 96 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за внешнеполитической ситуации Московской бирже пришлось на время остановить работу, а после открытия торгов курс евро поднялся выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года, а курс доллара — выше 87 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года.

Татьяна Леухина