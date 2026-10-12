В Госдуме заверили, что дефицита дизеля в России не будет
Наоборот, он может подешеветь, поскольку потребность в нем сейчас сократилась
Дефицита дизеля в России из-за нефтяной сделки с США не возникнет. Об этом «Газете.Ru» заявил член Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
По его словам, топлива в достатке: уборочный сезон у аграриев завершается, на нефтехранилищах большое затоваривание, а на заправках дизель не пропадал даже в активный период. Ананских также допустил, что дизель может подешеветь, поскольку потребность в нем сейчас сократилась.
Напомним, 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Трамп назвал его успешным и сообщил, что Россия вскоре поставит США более 300 тыс. тонн дизеля, в перспективе — миллионы тонн.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на паузу в ударах по энергетике. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
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