Сальдо внешней торговли России за январь — август выросло на 16,4%

Экспорт в страны Азии увеличился на 19,08% (до $244 млрд), в страны Европы снизился на 1,03% (до $38,6 млрд)

Фото: Максим Платонов

Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — август 2026 года выросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $102,9 млрд. Такая информация приводится в данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт за восемь месяцев года увеличился на $37,8 млрд, до $304,2 млрд, импорт — на $23,3 млрд, до $201,3 млрд. Товарооборот России с января по август вырос на 13,75% и достиг $505,5 млрд.

Экспорт в страны Азии увеличился на 19,08% (до $244 млрд), в страны Европы снизился на 1,03% (до $38,6 млрд). Поставки в страны Северной и Южной Америки сократились на 10,59% (до $7,6 млрд), в Африку — выросли на 0,72% (до $14 млрд).

В структуре экспорта лидируют минеральные продукты ($170,6 млрд, +14,5%), металлы и изделия из них ($55,6 млрд, +22,2%) и сельскохозяйственная продукция ($28,6 млрд, +20,17%).

Крупнейшей статьей импорта остаются машины, оборудование и транспортные средства ($97,7 млрд, +15,21%).

Зульфат Шафигуллин