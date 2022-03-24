Renault объявил о приостановке деятельности в России

Французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего завода. Компания изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Завод в Москве приостанавливает работу с сегодняшнего дня.

Фото: wikimedia.org

— Что касается доли в АвтоВАЗе, то Renault Group изучает возможные варианты, учитывая нынешнюю обстановку, но в то же время действуя ответственно в отношении 45 тыс. своих сотрудников в России, — заявили в компании.

Из-за спецоперации РФ на Украине ряд иностранных автопроизводителей, в числе которых Ford, BMW, Mercedes-Benz и другие, объявили о приостановке поставок машин и работы российских заводов.

Вчера глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что из России, возможно, уйдет ряд иностранных автопроизводителей. При этом некоторые иностранные компании подтвердили Минпромторгу РФ готовность возобновить работу заводов.



Татьяна Леухина