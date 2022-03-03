Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России от участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

От участиях в Играх отстранены и белорусские спортсмены. Свое решение Международный паралимпийский комитет объяснил тем, что многочисленные сборные угрожают в противном случае сняться с Паралимпиады.

Паралимпийский комитет России назвал решение МПК необоснованным, «так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что российские и белорусские паралимпийцы выступят на Играх в Пекине в нейтральном статусе под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Награды спортсменов планировалось не учитывать в неофициальном медальном зачете.



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Татьяна Демина