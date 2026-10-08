В Татарстане выросли цены на бензин и дизтопливо

С начала октября топливо подорожало незначительно

Фото: Динар Фатыхов

С 28 сентября по 5 октября 2026 года в Татарстане незначительно подорожали автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

5 октября АИ-92 стоил 68,80 рубля за литр (+0,04% к 28 сентября). АИ-95 подорожал до 74,04 рубля (+0,03%). Цена на АИ-98 и выше осталась на уровне 99,25 рубля. Дизельное топливо выросло до 80,24 рубля за литр (+0,01%).

По сравнению с декабрем 2025 года рост цен на топливо остается существенным: АИ-92 подорожал на 14,8%, АИ-95 — на 16,68%, АИ-98 и выше — на 13,56%, дизтопливо — на 11,97%.

Ранее сообщалось, что F6 выявила сеть мошеннических сайтов по продаже топлива. Злоумышленники создали как минимум 17 сайтов, через которые предлагали доставку горючего в любую точку России.

Алсу Сабирзанова