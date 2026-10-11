Число свиноводческих предприятий в России за год сократилось на 5,8%

Эксперты связывают снижение в первую очередь с консолидацией рынка и укрупнением действующих игроков, а не с сокращением производства

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К началу октября в России зарегистрировано около 1,86 тыс. предприятий, занятых разведением свиней, — на 5,8% меньше, чем годом ранее. Такие данные привел сервис «Контур.Фокус». Число индивидуальных предпринимателей сократилось на 5,7% — примерно до 1,45 тыс., юридических лиц — на 6%, до 404. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Эксперты связывают снижение в первую очередь с консолидацией рынка и укрупнением действующих игроков, а не с сокращением производства. По оценке директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, на 20 крупнейших компаний сегодня приходится около 80% рынка. Консолидация, по его словам, вошла в зрелую фазу: за 2025 год доля двадцатки выросла лишь с 79,6 до 80%. За счет повышения концентрации производства Россия достигла полной самообеспеченности свининой и наращивает экспортные поставки, заявили «Коммерсанту» в Минсельхозе.

Укрупнение рынка идет как за счет роста эффективности промышленных предприятий и усиления конкуренции, так и по эпизоотическим причинам. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отметил, что малые предприятия не могут позволить себе высокий статус биобезопасности, прежде всего от африканской чумы свиней, — это слишком дорого. Особенно тяжело с АЧС справляются личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства: вакцины от болезни нет, а при вспышке свиней изымают не только в очаге, но и в угрожаемой зоне вокруг него.

Современное свиноводство, отмечает Кучеров, — это, как правило, производство полного цикла: комбикормовый завод, генетика, комплексы, бойня, переработка и дистрибуция. Чем больше объем производства, тем ниже себестоимость килограмма и тем легче нести затратные статьи вроде ветеринарной защиты и логистики.

Сокращение числа участников рынка не сказывается на выпуске свинины. За январь — август сельхозорганизации произвели почти 4 млн тонн свиней на убой в живом весе — на 3,3% больше год к году. Доля сельхозорганизаций в общем производстве за десять лет выросла с 78,6% в 2015 году до 93,7% в 2025-м.

При этом производство растет быстрее спроса и экспорта: поставки за рубеж с начала года сократились в денежном выражении примерно на 3%. Цены производителей свинины в январе — августе были в среднем на 10,7% ниже, чем годом ранее, а в мае — июне разрыв доходил до 17%.

Выход на рынок новых игроков также затруднен: в январе — апреле зарегистрировано всего 68 новых предприятий, на 9,3% меньше год к году. По мнению Ковалева, затраты на строительство новых свинокомплексов выросли настолько, что их окупаемость ушла за 15–20 лет, а цены отстают от инфляции вдвое, а иногда и втрое. По оценке Кучерова, затраты на один свинокомплекс сейчас превышают 5 млрд рублей против 2 млрд рублей пять-семь лет назад.

Дмитрий Зайцев