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Промышленность

На обслуживание госфонда сельхозпродукции выделят более 5 млрд рублей

15:58, 15.10.2026

Это обеспечит сохранение уже закупленного зерна

На обслуживание госфонда сельхозпродукции выделят более 5 млрд рублей
Фото: Реальное время

Правительство направит свыше 5 млрд рублей на обслуживание интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Дополнительно выделим свыше 5 млрд рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Это обеспечит сохранение уже закупленного зерна, — сказал он.

Федеральный интервенционный фонд — это государственный запас зерна и других базовых видов сельхозпродукции, который используется для регулирования внутреннего рынка. Государство закупает продукцию при снижении цен, убирая излишки с рынка и поддерживая производителей.

Ранее сообщалось, что страны Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна.

Алсу Сабирзанова

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