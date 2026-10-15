На обслуживание госфонда сельхозпродукции выделят более 5 млрд рублей
Это обеспечит сохранение уже закупленного зерна
Правительство направит свыше 5 млрд рублей на обслуживание интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
— Дополнительно выделим свыше 5 млрд рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Это обеспечит сохранение уже закупленного зерна, — сказал он.
Федеральный интервенционный фонд — это государственный запас зерна и других базовых видов сельхозпродукции, который используется для регулирования внутреннего рынка. Государство закупает продукцию при снижении цен, убирая излишки с рынка и поддерживая производителей.
Ранее сообщалось, что страны Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна.
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