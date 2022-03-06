Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России

Американская компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что карты Visa, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ.

Выпущенные же в РФ карты Mastercard больше не станут поддерживаться, а карты, выпущенные за рубежом, не будут работать в торговых точках и банкоматах на территории России.

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5 марта в России прекратил работу платежный сервис PayPal. Сообщается, что какое-то время вывести денежные средства будет еще возможно.

Дарья Акимова