Казанская ТЭЦ-3 получила паспорт готовности к отопительному сезону
Соответствующий документ выдал исполнительный комитет Казани
Филиал АО «ТГК-16» — Казанская ТЭЦ-3 успешно прошла проверку готовности к отопительному периоду 2026–2027 года. По итогам оценки станция получила паспорт готовности от исполнительного комитета Казани.
Проверка проходила с 17 по 30 сентября 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении». Комиссия, в состав которой вошли представители исполнительного комитета Казани и Ростехнадзора, всесторонне оценила готовность станции. Проверка охватила техническое состояние оборудования, укомплектованность персоналом и другие аспекты работы ТЭЦ.
В рамках подготовки к отопительному сезону на Казанской ТЭЦ-3 выполнены все запланированные мероприятия — 100% от плана.
Следующий этап — получение паспорта готовности от Министерства энергетики Российской Федерации. Его ожидают в ноябре 2026 года.
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