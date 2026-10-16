Казанская ТЭЦ-3 получила паспорт готовности к отопительному сезону

Соответствующий документ выдал исполнительный комитет Казани

Фото: Динар Фатыхов

Филиал АО «ТГК-16» — Казанская ТЭЦ-3 успешно прошла проверку готовности к отопительному периоду 2026–2027 года. По итогам оценки станция получила паспорт готовности от исполнительного комитета Казани.

Проверка проходила с 17 по 30 сентября 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении». Комиссия, в состав которой вошли представители исполнительного комитета Казани и Ростехнадзора, всесторонне оценила готовность станции. Проверка охватила техническое состояние оборудования, укомплектованность персоналом и другие аспекты работы ТЭЦ.

В рамках подготовки к отопительному сезону на Казанской ТЭЦ-3 выполнены все запланированные мероприятия — 100% от плана.

Следующий этап — получение паспорта готовности от Министерства энергетики Российской Федерации. Его ожидают в ноябре 2026 года.

Радифа Мингалева