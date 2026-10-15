Силуанов: запасы топлива в мире стремительно сокращаются

По словам министра, для преодоления этих вызовов недостаточно дополнительных экономических стимулов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Министр финансов России Антон Силуанов на встрече глав финансовых ведомств и центробанков G20 в Бангкоке заявил об ухудшении ситуации с мировыми запасами топлива. Об этом сообщает ТАСС.

— Запасы топлива в мире стремительно сокращаются, добычная и перерабатывающая инфраструктура под ударом, а рост цен на топливо оказывает давление на платежеспособный спрос, — сказал Силуанов.

Он отметил, что для преодоления этих вызовов недостаточно дополнительных экономических стимулов. Необходимо сместить акцент с компенсации последствий кризиса на устранение первопричин — бюджетных дисбалансов и геополитических факторов.

По словам министра, такой драйвер экономики, как развитие технологий, будет упираться в эти первопричины. Инвестиции в сферу ИИ растут, но вместе с ними растет потребность в заемном финансировании, которое дорожает. Без сокращения бюджетных дефицитов все меньше капитала будет доступно для частных инвестиций.

Ранее сообщалось, что 35 регионов РФ, включая Татарстан, заключили соглашения о ценах на топливо.

Алсу Сабирзанова