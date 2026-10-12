Мишустин: производство оборудования для ТЭК достигло почти 1 трлн рублей

В направлении «Новые материалы и химия» за первое полугодие завершены 12 инициатив общей стоимостью около 10 млрд рублей

Объемы производства оборудования для топливно-энергетического комплекса достигли почти 1 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии Кабмина, передает пресс-служба правительства России.

По его словам, меры господдержки промышленного блока приносят конкретные результаты. В частности, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах, а ее учебный тренажер уже введен в эксплуатацию на площадке Сибирского химического комбината.

В направлении «Новые материалы и химия» за первое полугодие завершены 12 инициатив общей стоимостью около 10 млрд рублей. В сфере средств производства и автоматизации господдержку получили порядка 130 проектов — в основном по станкам и роботизированным системам для авиастроения.

Мишустин также напомнил, что с января действуют механизмы поддержки технологического обеспечения биоэкономики.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль за информацией и статистикой в ТЭК. Передача информации из перечня будет осуществляться на основании соглашений между владельцем информации и лицами, получающими доступ к ней.

Алсу Сабирзанова