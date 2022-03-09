Adidas временно приостанавливает работу на территории России

Немецкая компания Adidas временно приостанавливает работу на территории России. С сегодняшнего вечера ограничена работа сайта и приложения, а 14 марта закроются розничные магазины.

Как пояснили в компании, пользователи по-прежнему могут знакомиться с ассортиментом на сайте и в приложении. Однако в настоящее время оформить заказ нельзя, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня о временном прекращении работы на российской территории объявила американская компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret. На неопределенный срок приостановлена работа онлайн платформ и розничных магазинов.



Ранее работу в РФ приостановили компания по продаже одежды и аксессуаров Reserved, испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka. Также накануне стало известно, что McDonald's временно закрывает все 850 своих ресторанов в России.



Диана Жиленкова