Турция и РФ обсудили сотрудничество в атомной энергетике и углеводородах

Министр энергетики и природных ресурсов Турции отметил приверженность развитию энергетического партнерства с Россией на основе взаимного доверия

Фото: Айдар Раманкулов

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил с вице-премьером России Александром Новаком реализацию двусторонних проектов и новые возможности сотрудничества в областях атомной энергетики и углеводородов. Об этом он написал в соцсетях, передает ТАСС.

— В рамках Российской энергетической недели у нас состоялась продуктивная встреча с Александром Новаком. Мы рассмотрели ход реализации существующих проектов и оценили новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов, — говорится в сообщении.

Байрактар отметил приверженность развитию энергетического партнерства с Россией на основе взаимного доверия и долгосрочной стратегической перспективы.

Ранее Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке России. Вице-премьер уверен, что улучшению способствовало усиление защиты объектов.

Алсу Сабирзанова