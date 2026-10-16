Турция и РФ обсудили сотрудничество в атомной энергетике и углеводородах
Министр энергетики и природных ресурсов Турции отметил приверженность развитию энергетического партнерства с Россией на основе взаимного доверия
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил с вице-премьером России Александром Новаком реализацию двусторонних проектов и новые возможности сотрудничества в областях атомной энергетики и углеводородов. Об этом он написал в соцсетях, передает ТАСС.
— В рамках Российской энергетической недели у нас состоялась продуктивная встреча с Александром Новаком. Мы рассмотрели ход реализации существующих проектов и оценили новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов, — говорится в сообщении.
Байрактар отметил приверженность развитию энергетического партнерства с Россией на основе взаимного доверия и долгосрочной стратегической перспективы.
Ранее Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке России. Вице-премьер уверен, что улучшению способствовало усиление защиты объектов.
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