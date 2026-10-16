Индии интересен опыт России в органическом сельском хозяйстве

Вице-президент палаты Millennial India Саед Махмуд Акхтер: «Нас интересует именно опыт и экспертиза России в этом направлении»

Фото: Реальное время

Индия заинтересована в изучении российского опыта в развитии органического сельского хозяйства без ГМО, особенно в выращивании овощей. Об этом ТАСС на Российско-Индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» сообщил вице-президент палаты Millennial India Саед Махмуд Акхтер.

— Нас в первую очередь интересует органическое сельское хозяйство, которое не использует ГМО, особенно в выращивании овощных культур. Нас интересует именно опыт и экспертиза России в этом направлении, — сказал он.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Акхтера, индийские компании продолжат поставлять в Россию рис, сахар, специи и чечевицу. В ближайшие годы поставки чечевицы могут вырасти на 40%, сахара — на 70%, специй — на 80%.

Ранее сообщалось, что первая индийская компания по цифровым услугам выходит на рынок России. Это будет первая индийская технологическая компания, которая начнет деятельность в России и вложит сюда средства.

Подробности с Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Алсу Сабирзанова