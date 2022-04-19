General Motors сообщил о «бессрочной приостановке» работы в России
Американский автопроизводитель General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию:
«В связи с кризисом в Украине и соответствующих Американских и международных санкций, Дженерал Моторс принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России», — говорится в заявлении производителя.
Корпорация General Motors имеет в своем активе пять брендов — Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC и австралийский Holden. 28 февраля автопроизводитель «приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России».
Из-за спецоперации РФ на Украине ряд иностранных автопроизводителей, в числе которых Ford, BMW, Mercedes-Benz, Renault и другие, объявили о приостановке поставок машин и работы российских заводов.
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