General Motors сообщил о «бессрочной приостановке» работы в России

Американский автопроизводитель General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию:

«В связи с кризисом в Украине и соответствующих Американских и международных санкций, Дженерал Моторс принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России», — говорится в заявлении производителя.

Корпорация General Motors имеет в своем активе пять брендов — Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC и австралийский Holden. 28 февраля автопроизводитель «приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России».

Из-за спецоперации РФ на Украине ряд иностранных автопроизводителей, в числе которых Ford, BMW, Mercedes-Benz, Renault и другие, объявили о приостановке поставок машин и работы российских заводов.

Татьяна Леухина