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BMW приостанавливает производство и поставки автомобилей в Россию

21:48, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
BMW приостанавливает производство и поставки автомобилей в Россию
Фото: pixabay.com

Немецкий автоконцерн BMW заявил о приостановке производства своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде. Также прекращаются поставки машин компании на рынок России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

По словам представителей компании, это решение было принято из-за текущей геополитической ситуации. Когда поставки и производство возобновятся пока не сообщается. Отмечается, что все последующие действия концерн будет предпринимать, исходя из развития ситуации.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
ПромышленностьМашиностроение

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    С софтом и галерами никто не слышал что будет?
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    Анонимно 01 мар
    Первое заместят, а вторым придется осушить весла
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  • Анонимно 01 мар
    Гопоту свою из нефтегаза пусть тоже забирают
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