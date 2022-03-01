BMW приостанавливает производство и поставки автомобилей в Россию

Немецкий автоконцерн BMW заявил о приостановке производства своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде. Также прекращаются поставки машин компании на рынок России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

По словам представителей компании, это решение было принято из-за текущей геополитической ситуации. Когда поставки и производство возобновятся пока не сообщается. Отмечается, что все последующие действия концерн будет предпринимать, исходя из развития ситуации.

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Дарья Акимова