Страны Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна

Эстонский премьер намерен поднять вопрос о запрете на заседании Европейского совета на следующей неделе

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министры Эстонии и Латвии Кристен Михал и Андрис Кулбергс, а также президент Литвы Гитанас Науседа призвали Евросоюз запретить транзит российского зерна через территорию объединения. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Совместное письмо они направили председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По словам Михала, Россия препятствует экспорту украинского зерна, одновременно получая доходы от перевозки собственной сельхозпродукции через ЕС.

Эстонский премьер намерен поднять вопрос о запрете на заседании Европейского совета на следующей неделе. Москва считает ограничения западных стран незаконными.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз. Основной объем пришелся на август — более 65 тыс. тонн.

Алсу Сабирзанова