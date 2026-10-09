Страны Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна
Эстонский премьер намерен поднять вопрос о запрете на заседании Европейского совета на следующей неделе
Премьер-министры Эстонии и Латвии Кристен Михал и Андрис Кулбергс, а также президент Литвы Гитанас Науседа призвали Евросоюз запретить транзит российского зерна через территорию объединения. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.
Совместное письмо они направили председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По словам Михала, Россия препятствует экспорту украинского зерна, одновременно получая доходы от перевозки собственной сельхозпродукции через ЕС.
Эстонский премьер намерен поднять вопрос о запрете на заседании Европейского совета на следующей неделе. Москва считает ограничения западных стран незаконными.
Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз. Основной объем пришелся на август — более 65 тыс. тонн.
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