События недели: 14 лет для Мусина, День химика в Нижнекамске и санкции против Белоруссии

Главные события недели в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Главным лейтмотивом уходящей недели в Татарстане стали торжества по случаю Дня химика и события нефтехимической отрасли. На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассмотрели ноу-хау по водородной энергетике. В среду республиканские нефтехимики в торжественной обстановке отметили свой профессиональный праздник, а ряд промышленных предприятий, сосредоточенных в столице нефтехимии — Нижнекамске, запустили новые производственные мощности. Также на этой неделе стало известно, какой срок грозит экс-банкиру Роберту Мусину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями на сумму более чем в 47 млрд рублей. В мире одной из главных тем информационной повестки стал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Raynair в Белоруссии и последовавшие за этим санкции.



Для Мусина просят 14 лет колонии, а штаб-квартиру ТФБ выставили на торги

В понедельник, 24 мая, в Вахитовском райсуде Казани начались прения по громкому делу бывшего министра финансов Татарстана и экс-предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

«Вину фактически не признал, но она полностью доказана», — сообщили два прокурора. В течение почти трех часов были рассмотрены четыре из шести эпизодов злоупотребления полномочиями экс-главы ТФБ, но до финальной части — предлагаемого срока наказания — не дошли. По подсчетам, с учетом сроков в СИЗО и под домашним арестом Мусин уже отбыл 4 года и 8 месяцев.

В пятницу прения продолжились. Гособвинение запросило у суда для экс-банкира 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима, а также предложило лишить Мусина госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а после окончания основного срока установить трехлетний запрет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций. Помимо этого, прокуроры поддержали гражданский иск АСВ на 47,2 млрд в полном объеме и попросили взять банкира под стражу в зале суда.

Ранее в Следкоме РТ оценили ущерб по делу главы «Татфондбанка» в 53 млрд рублей. Защита несколько раз пыталась снизить эту сумму, ходатайствовала о назначении судебной бухгалтерской экономической экспертизы. Однако обвинение сочло это затягиванием процесса на финальной стадии. В свою очередь, АСВ сократило размер своего гражданского иска до 47,2 млрд рублей, поскольку в арбитраже было заключено мировое соглашение по эпизоду передачи «Бинбанку» прав требований по кредитам на 2,7 млрд рублей.

27 мая госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» начала электронные торги по реализации имущества «Татфондбанка». Здание, где раньше размещалась империя экс-банкира, оценили почти в 418 млн рублей.

Самокаты возьмут под контроль

Правительство республики намерено решить вопрос об усилении контроля за использованием электросамокатов. Соответствующие поручения в начале этой недели дал президент республики Рустам Минниханов.

Причиной обращения к этой проблеме стали участившиеся случаи травмирования, в том числе с тяжелыми последствиями для здоровья. По словам руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, для самокатов, как и для всех других участников дорожного движения, должны быть правила.

Во вторник замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что вопрос с руководством шеринговых компаний уже прорабатывается, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Он отметил, что технически это возможно сделать благодаря ограничению по весу пользователя самоката.

Помощь семьям погибших при стрельбе в 175-й гимназии

С родителями детей, которые погибли в результате стрельбы в казанской гимназии №175, встретился президент Татарстана.

Он ответил на их вопросы и обсудил организацию всесторонней помощи семьям. По всем возникающим вопросам глава республики определил ответственных профильных министров. На встречу пришли также муфтий республики и митрополит Казанский и Татарстанский.

Тем временем в понедельник-вторник из ДРКБ выписали шесть пострадавших в день трагедии. Еще шесть школьников остаются на лечении. Также трое взрослых и пятеро детей проходят лечение в Москве — их состояние оценивается как стабильное.

Решение о заключении Галявиева и заявление Бастрыкина

26 мая в Казани вступило в силу решение суда о заключении под стражу обвиняемого в расстреле школьников и учителей Ильназа Галявиева.

Он и его адвокат не оспорили арест. Суд арестовал стрелка 13 мая на два месяца.

Между тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии №175 произошла из-за отсутствия охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Позже официальный представитель СКР Светлана Петренко объяснила, что глава ведомства не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии, а СМИ неверно интерпретировали высказывание Бастрыкина.

Слова Бастрыкина прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что «ответственность и так далее, это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведется». А детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в свою очередь заявила, что обязывать родителей сдавать деньги на охрану школ или заставлять их охранять ее своими силами противозаконно.

Экс-директору сгоревшего «Адмирала» и его замам продлили арест

Трем фигурантам дела о трагедии в ТЦ «Адмирал» Верховный суд РТ продлил арест до 24 августа.

Это экс-директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов, который осужден на 13 лет колонии общего режима, его зам и отец Гюльгусейн Наджафов, получивший 9,5 года, и второй заместитель Николай Каекин — для него суд избрал наказание в 7 лет строгого режима. Ходатайство подал прокурор Юрий Пронин, поскольку 25 мая уже истекал ранее избранный срок ареста.

Это дело довольно парадоксальное: обвиненные в пожаре и гибели людей бывшие руководители ТЦ под стражей находятся с 2015 года, в 2020-м их этапировали в колонии, а в этом году вернули в СИЗО, поскольку Шестой кассационный суд общей юрисдикции частично аннулировал приговор по делу о трагедии.

Татарстану предложили подключиться к «водородному проекту»

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством президента Рустама Минниханова на днях рассмотрел несколько проектов: о добавках для укрепления грунтов, которые позволяют ускорить строительство дорог; о технологиях электролиза воды для производства экологически чистого водорода; а также о новой цифровой платформе для экономики и системы госуправления.

Как считает глава республики, перевод коммерческого транспорта на водородное топливо может стать повсеместным, если его стоимость будет на треть ниже дизельного. О новых разработках по внедрению новых топливных элементов на транспорте на заседании холдинга рассказал глава ГК «InEnergy» Алексей Кашин. Он предложил Татарстану принять участие в сенсационном проекте по возведению «водородного шоссе» по маршруту Москва — Казань. Ожидается, что соглашение между партнерами «Роснано» будет подписываться 5 июня, но будет ли среди них Татарстан — неизвестно.

Нефтехимики Татарстана отметили профессиональный праздник

26 мая Нижнекамск стал центром торжеств по случаю Дня работников химической и нефтехимической отрасли.

К этому празднику был приурочен ряд мероприятий. Так, «Нижнекамскнефтехим» запустил производство по выпуску новых видов продукции — ДССК и ТЭП. Была запущена в работу и новая установка на ТАНЕКО.

Пуск производственных объектов состоялся с участием президента, членов правительства республики, а также топ-менеджеров ТАИФа и СИБУРа, в том числе председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова. Торжественное мероприятие, где госнаградами отметили отличившихся работников предприятий нефтехимической отрасли, прошло в «Нефтехим Арене».

Исполнительную дирекцию ТНВ возглавит бывший вице-мэр Уфы

27 мая стало известно, что бывший вице-мэр Уфы Алина Сулейманова, которая координировала гуманитарный блок в администрации столицы Башкирии, с понедельника займет пост исполнительного директора телеканала ТНВ.

Об уходе из мэрии она объявила больше месяца назад. Почти два года эту должность на канале занимал экс-министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин. Прошлой зимой он возглавил музей-заповедник «Казанский Кремль».

Устрицы пошли не впрок

На этой неделе казанский ресторан More&More оказался в центре скандала.

Отведавшие устриц посетители, пришедшие на открытие террасы заведения, заявили, что получили отравление. Управляющий рестораном изучил документы поставщиков свежей морепродукции — как выяснилось, все находится в соответствии с требованиями контролирующих органов. Поставщик тоже проводит внутреннее расследование.

В республиканском Управлении Роспотребнадзора начали административное расследование с привлечением лабораторного контроля. При этом в ведомстве отметили, что обращений по факту инцидента не поступало и ни один человек после посещения ресторана за помощью медиков не обращался.

Мазаев спел с джаз-оркестром Казани

В Казани в четверг завершился V Международный фестиваль «Джаз-КроссоверФест-Казань».

На заключительном концерте в Татарской государственной филармонии вместе с филармоническим джаз-оркестром выступил известный певец и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Он исполнил известные хиты в новой, оркестровой аранжировке.

Вместе с оркестром Сергея Васильева певец выступил впервые, а во время саундчека не раз хвалил как коллектив в целом, так и отдельных его музыкантов.

«Ак Барс» получил нового генменеджера, а Слуцкий — статус лучшего тренера РПЛ

На этой неделе хоккейный клуб «Ак Барс» расторг по обоюдному согласию сторон договор с генеральным менеджером Рафиком Якубовым.

Уже известно, что ему на смену придет Марат Валиуллин, который прежде был главой селекционной службы клуба. Президент «Ак Барса» Наиль Маганов заявил, что реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач и достижения стратегических целей.

Тем временем главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого признали лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае. Он стал лидером голосования среди болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер», став по сумме голосов победителем номинации. А вот эксперты от РПЛ лучшим тренером определили Алексея Стукалова из «Уфы».

Санкции против Белоруссии

Всю неделю одной из самых обсуждаемых тем в мировой информационной повестке был инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Сам эксцесс случился в минувшее воскресенье, когда якобы из-за сигнала о бомбе в Минске приземлился пассажирский лайнер, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Самолет сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича и его подругу задержали. Судно продолжило полет спустя 5 часов. Отмечалось, что сообщение поступило от белорусских диспетчеров.

Подобное поведение белорусских властей повергло в шок международную общественность. Поэтому на этой неделе последовали санкции против страны. Так, в США приняли решение приостановить авиасообщение с Белоруссией в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. Об этом заявила Джен Псаки на сайте Белого дома.

«Перенаправление Белоруссией под ложным предлогом самолета Ryanair, совершавшего перелет между двумя государствами — членами Евросоюза, и последующий арест Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм», — говорится в ее заявлении.

Саммит ЕС также принял решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз. Кроме того, в США объявили о наложении санкций в отношении девяти госпредприятий Белоруссии.