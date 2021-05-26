Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал информацию о массовом отравлении в казанском ресторане

Управление Роспотребнадзора по РТ по факту информации в СМИ об отравлении посетителей ресторана More&More проводит административное расследование с лабораторным контролем. Результаты уже в работе, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Ни один человек после посещения ресторана за медицинской помощью не обращался. В Управление Роспотребнадзора по РТ также не поступало никаких обращений по факту инцидента.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в этом ресторане проходила проверка в апреле на соблюдение антиковидных норм. Сотрудники ведомства выявили нарушения и составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в суде.

Подробнее о массовом отравлении в ресторане More&More — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина