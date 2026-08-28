Минюст включил в реестр иноагентов четырех человек и два проекта

В обновленном списке появился шоумен Александр Незлобин*

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В список включены:

М.Ю. Базылюк*

К.Ю. Горожанко*

А.А. Мочалов*

А.В. Незлобин*

проект «Быть Или»*

информационный ресурс «Книгижарь»*.

Все они, по данным ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей, выступали против специальной военной операции, а также участвовали в создании или распространении материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными. Некоторые из включенных лиц проживают за пределами России.

Одновременно Минюст исключил из реестра А.Г. Львова — он утратил признаки иностранного агента.

Ранее сообщалось, что Минюст России включил в реестр иностранных агентов интернет-издание «Медиазона»* и проект «Первым рейсом»*.

Вадим Вахрушев