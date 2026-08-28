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Минюст включил в реестр иноагентов четырех человек и два проекта

17:35, 28.08.2026

В обновленном списке появился шоумен Александр Незлобин*

Минюст включил в реестр иноагентов четырех человек и два проекта
Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В список включены:

  • М.Ю. Базылюк*
  • К.Ю. Горожанко*
  • А.А. Мочалов*
  • А.В. Незлобин*
  • проект «Быть Или»*
  • информационный ресурс «Книгижарь»*.

Все они, по данным ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей, выступали против специальной военной операции, а также участвовали в создании или распространении материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными. Некоторые из включенных лиц проживают за пределами России.

Одновременно Минюст исключил из реестра А.Г. Львова — он утратил признаки иностранного агента.

Ранее сообщалось, что Минюст России включил в реестр иностранных агентов интернет-издание «Медиазона»* и проект «Первым рейсом»*.

Вадим Вахрушев
Справка

* Признаны иностранными агентами.

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