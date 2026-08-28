Минюст включил в реестр иноагентов четырех человек и два проекта
В обновленном списке появился шоумен Александр Незлобин*
Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В список включены:
- М.Ю. Базылюк*
- К.Ю. Горожанко*
- А.А. Мочалов*
- А.В. Незлобин*
- проект «Быть Или»*
- информационный ресурс «Книгижарь»*.
Все они, по данным ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей, выступали против специальной военной операции, а также участвовали в создании или распространении материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными. Некоторые из включенных лиц проживают за пределами России.
Одновременно Минюст исключил из реестра А.Г. Львова — он утратил признаки иностранного агента.
Ранее сообщалось, что Минюст России включил в реестр иностранных агентов интернет-издание «Медиазона»* и проект «Первым рейсом»*.
Справка
* Признаны иностранными агентами.
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