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Власти Татарстана урегулируют передвижение на самокатах

16:29, 24.05.2021 4
Власти Татарстана урегулируют передвижение на самокатах
Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана планируют проработать вопрос правил и порядка пользования самокатами. Соответствующие поручения правительству РТ уже дал президент республики Рустам Минниханов.

«Эта тема требует внимания и регулирования с точки зрения использования этого средства передвижения», — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, для самокатов, как и для всех участников дорожного движения, должны быть правила.

Фото: Максим Платонов

Работа над этим вопросом связана с участившимися случаями получения повреждений при езде на самокате. Власти Татарстана считают, что необходимо обезопасить всех участников дорожного движения, особенно детей.

По словам Галимовой, у некоторых детей, пострадавших от самокатов, были зафиксированы достаточно тяжелые травмы.

В ДРКБ Казани «Реальному времени» сообщили, что с травмами, полученными на самокатах, люди обращаются каждый день. «В среднем, одно-два обращения в день, но они некритичны. Это ссадины, царапины, ничего страшного», — уточнили там.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Чего пристали с этими самокатами? Как тряпка красная. Весь мир катается и вы будете. Это прогресс его не остановить.
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    Анонимно 24 май
    Катаются, но там где разрешено а не где попало.
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    Анонимно 07:22
    А они и ездят там где можно, а не там, где попало.
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  • Анонимно 07:22
    нужно развивать властям и автомобилистам толлерантность! Автомобилисты вообще не любят никого, кроме как самих себя! Пусть автомобилисты и власти научатся уважать мотоциклистов, велосипедистов, самокатчиков на дороге. Может быть их начать штрафорвать за нарушения ПДД в отношении велосипедистов? Весь мир ездит на двух колесах, а в России можно ездить только на четырёх и более колесах или на гусеничной тяге. Автомобилисты губят природу и рушат экологию, сколько бензина и масла вылито на землю, в реки и озера? Камеры и покрышки валяются повсюду. Ржавая рухлядь во дворах и на обочинах дорог. Это можно, а самокат нельзя?
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