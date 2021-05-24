Власти Татарстана урегулируют передвижение на самокатах

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана планируют проработать вопрос правил и порядка пользования самокатами. Соответствующие поручения правительству РТ уже дал президент республики Рустам Минниханов.

«Эта тема требует внимания и регулирования с точки зрения использования этого средства передвижения», — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, для самокатов, как и для всех участников дорожного движения, должны быть правила.

Фото: Максим Платонов

Работа над этим вопросом связана с участившимися случаями получения повреждений при езде на самокате. Власти Татарстана считают, что необходимо обезопасить всех участников дорожного движения, особенно детей.

По словам Галимовой, у некоторых детей, пострадавших от самокатов, были зафиксированы достаточно тяжелые травмы.



В ДРКБ Казани «Реальному времени» сообщили, что с травмами, полученными на самокатах, люди обращаются каждый день. «В среднем, одно-два обращения в день, но они некритичны. Это ссадины, царапины, ничего страшного», — уточнили там.

Татьяна Демина