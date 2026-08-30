«Работаем в реалиях»: каким «Ак Барс» подходит к старту нового сезона КХЛ?

Казанцы завершают свою летнюю подготовку к началу очередного регулярного чемпионата

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» провел заключительный матч на предсезонных сборах. В игре за пятое место на Кубке мэра Москвы команда Анвара Гатиятулина победила «Шанхай Дрэгонс» (4:0). Об итогах предсезонной подготовки казанцев — в материале «Реального времени».

«Работаем в реалиях»

Казанский клуб на этих выходных фактически завершил свою предсезонную подготовку к новому регулярному чемпионату КХЛ. Да, у команды Анвара Гатиятулина еще остается неделя до первого официального матча, тренерский штаб может внести последние штрихи в рисунок игры команды до встречи с «Сибирью». Тем не менее определенные выводы о состоянии, положении казанцев к концу августа уже сделать можно.

взято с сайта ak-bars.ru

— Конечно, в идеале иметь всю команду к началу сборов, чтобы проверить и наиграть все сочетания. Работаем в реалиях, к нам добавится еще Кевин Хейс, нужно будет опять смотреть сочетания. Проверять мы это уже будем в течение регулярного чемпионата. Но у нас есть такой опыт, поэтому будет немножко проще. В целом мы выполнили то, что планировали, получили информацию, кем-то довольны, от кого-то ждали большего. Здесь тоже для нас есть хорошая информация, будем думать, что делать дальше, — прокомментировал итоги предсезонки Анвар Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

С точки зрения результатов «Ак Барс», конечно, не впечатлил в августе. Поражения от минского и московского «Динамо», «Нефтехимика» получились закономерными. Впрочем, Анвар Гатиятулин в разговоре с журналистами старался обратить внимание на разные факторы, сопутствовавшие этим поражениям. Команда находилась под нагрузками, в основной состав было привлечено много игроков из молодежной системы, перестройка чемпионского состава.



«Ак Барс» продолжает пребывать в состоянии перестройки

То есть говорить о том, что «Ак Барс» ждет повторение прошлогоднего «черного сентября», основываясь на результатах предсезонных матчей, преждевременно. Тем более что последние две игры у казанцев на Кубке мэра Москвы против «Спартака» (2:1) и «Шанхай Дрэгонс» (4:0) по содержанию и качеству получились неплохими.

взято с сайта ak-bars.ru

Важно понимать, что «Ак Барс» в своем текущем положении — не до конца укомплектованная команда.

— Менеджмент активно работает, — эти слова Анвара Гатиятулина уверенно говорят о том, что казанцы ждут усиления в сентябре. На этой неделе в столицу Татарстана прибудет американский нападающий Кевин Хейс. «Ак Барс» интенсивно ищет на североамериканском рынке, помимо всего, еще как минимум одного крайнего форварда и защитника.

Если Анвару Гатиятулину привезут осенью новых игроков, какое-то время им потребуется на адаптацию, чтобы сыграться с партнерами по звену. Повторение прошлогоднего сценария «Ак Барса» вполне может и случиться в этом сезоне. Лишь к новому году казанский клуб будет иметь внятные очертания, которые позволят говорить о том, на что «Ак Барс» претендует в плей-офф в сезоне-2026/27.



Гатиятулин будет активно привлекать молодежь в состав «Ак Барса» и в предстоящем сезоне КХЛ

Любопытно, каких новых молодых игроков раскроет Анвар Гатиятулин в предстоящем сезоне. Большие перспективы пророчат нападающему Равилю Якупову, который на минувшем Кубке мэра Москвы стабильно играл в третьем звене «Ак Барса». Прогресс ожидается и от центрального форварда Малика Саберзянова, который также весь август провел с первой командой.

взято с сайта ak-bars.ru

При Анваре Гатиятулине в составе казанского клуба ежегодно числится достаточно воспитанников, которые привлекаются к играм в КХЛ. Артуру Бровкину и Денису Комкову тренерский штаб «Ак Барса» неоднократно давал шансы проявить себя. Однако в будущем сезоне надежды на этих хоккеистов у Гатиятулина, скорее всего, не будет. К слову, Бровкин до сих пор не подписал новый контракт с «Ак Барсом».

Непростая предсезонка казанцев сулит им и непростое начало регулярного чемпионата. Слишком сильно поменялся «Ак Барс» с прошлого сезона и слишком многое пришлось менять Анвару Гатиятулину в команде летом. Это не значит, что стоит ждать повторения прошлогодней ситуации, когда казанцы на старте регулярного чемпионата после серии поражений оказались вне зоны плей-офф. Однако и безусловное лидерство «Ак Барсу» пока не светит.