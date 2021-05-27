Бывший главный офис «Татфондбанка» выставили на продажу за 417,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» проводит электронные торги имущества ПАО «Татфондбанк», так как является конкурсным управляющим (ликвидатором). Бывший главный офис компании оценили в 417,9 млн рублей. Информация опубликована в едином реестре сведений о банкротстве.

Объект недвижимости расположен по адресу: город Казань, улица Бурхана Шахиди, дом 2/43. Здание имеет пять этажей, а общая площадь составляет 5 013,3 квадратных метров.

В апреле вотчина «Новой нефтехимии», центральной компании бизнес-империи экс-банкира Роберта Мусина, — бизнес-центр «Казанское подворье» на Баумана, 9а нашел нового хозяина, выяснило «Реальное время». Торги по приобретению здания выиграла казанская компания ООО «Капитал групп».



Алексей Нечаев