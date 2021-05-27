Бывший главный офис «Татфондбанка» выставили на продажу за 417,9 млн рублей
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» проводит электронные торги имущества ПАО «Татфондбанк», так как является конкурсным управляющим (ликвидатором). Бывший главный офис компании оценили в 417,9 млн рублей. Информация опубликована в едином реестре сведений о банкротстве.
Объект недвижимости расположен по адресу: город Казань, улица Бурхана Шахиди, дом 2/43. Здание имеет пять этажей, а общая площадь составляет 5 013,3 квадратных метров.
В апреле вотчина «Новой нефтехимии», центральной компании бизнес-империи экс-банкира Роберта Мусина, — бизнес-центр «Казанское подворье» на Баумана, 9а нашел нового хозяина, выяснило «Реальное время». Торги по приобретению здания выиграла казанская компания ООО «Капитал групп».
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