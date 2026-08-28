Президент Казахстана поздравил раиса Татарстана с Днем республики

Глава Казахстана отметил высокие достижения Татарстана в социально-экономической и научно-технологической сферах

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В адрес Рустама Минниханова начали поступать поздравления с Днем Республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Одним из первых стало обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

— В Казахстане придают большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Татарстаном как субъектом Российской Федерации в различных сферах экономики, культуры и науки, — сказано в поздравлении.

В своем поздравлении глава Казахстана также отметил, что Татарстан под руководством Минниханова стал одним из наиболее динамично развивающихся регионов России, добившись высоких результатов в экономике, науке и технологиях.

Президент Казахстана пожелал раису Татарстана дальнейших успехов в его деятельности на благо татарского народа.

Ранее сообщалось, что в честь Дня города в Казани пройдут концерты с участием рок-группы Uma2rman, певицы Гузель Уразовой и трибьюта Ильгаму Шакирову.

Вадим Вахрушев