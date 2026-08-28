Президент Казахстана поздравил раиса Татарстана с Днем республики
Глава Казахстана отметил высокие достижения Татарстана в социально-экономической и научно-технологической сферах
В адрес Рустама Минниханова начали поступать поздравления с Днем Республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Одним из первых стало обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
— В Казахстане придают большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Татарстаном как субъектом Российской Федерации в различных сферах экономики, культуры и науки, — сказано в поздравлении.
В своем поздравлении глава Казахстана также отметил, что Татарстан под руководством Минниханова стал одним из наиболее динамично развивающихся регионов России, добившись высоких результатов в экономике, науке и технологиях.
Президент Казахстана пожелал раису Татарстана дальнейших успехов в его деятельности на благо татарского народа.
Ранее сообщалось, что в честь Дня города в Казани пройдут концерты с участием рок-группы Uma2rman, певицы Гузель Уразовой и трибьюта Ильгаму Шакирову.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».