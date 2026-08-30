Главное на неделе: анонсировано «много важных заявлений» Путина на ВЭФ
«Ак Барс» начнет новый сезон КХЛ, а Кыргызстан примет сразу два события мирового масштаба
Фото: Реальное время
На этой неделе состоится одно из главных деловых событий года — Восточный экономический форум. Еще задолго до него советник президента России анонсировал «много важных заявлений» от Владимира Путина. Кыргызстан примет сразу два события мирового масштаба — юбилейный саммит ШОС и Шестые Всемирные игры кочевников. В Казани впервые пройдет XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». В Хабаровске вслед за казанским форумом «РОСТКИ» пройдет Российско-Китайский форум. А в КХЛ стартует новый сезон — казанский «Ак Барс» откроет его матчем против «Сибири» на домашней арене. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Юбилейный саммит ШОС Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международное объединение, созданное для развития всестороннего взаимодействия в Евразии, которому в 2026 году исполняется 25 лет. Среди наиболее ожидаемых гостей — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генсек ООН Антониу Гутерриш. В этом году саммит ШОС пройдет под председательством Киргизии, его девиз: «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Среди центральных тем — региональная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью и киберугрозами, а также экономические темы, такие как транспортная связанность, энергетика, инвестиции и цифровизация. Главным итоговым документом должна стать Бишкекская декларация, посвященная 25-летию ШОС. Где: Кыргызстан, Бишкек. мероприятия высокого уровня запланированы на 31 августа — 1 сентября. Основное заседание Совета глав государств пройдет 1 сентября. Когда: Шестые Всемирные игры кочевников Их примет Кыргызстан одновременно с саммитом ШОС. В программе — национальные игры и виды борьбы народов мира, скачки и иные состязания на лошадях, традиционные силовые виды спорта, стрельба из лука, национальная охота с ловчими птицами и собаками. Участие в Играх подтвердили 40 стран, призовой фонд составит около 50 млн рублей. Планируется, что в церемонии открытия 31 августа примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов — в 2028 году их Всемирные игры кочевников примет Казань. Где: Кыргызстан. 31 августа — 6 сентября. Когда: В этому году главная тема ВЭФ — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Деловая программа разделена на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Также на форуме будет представлена выставка достижений, на которой свой стенд традиционно выставит Татарстан. Центральным событием ВЭФ является пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Анонсируя его выступление, советник главы государства Антон Кобяков призвал активно следить за ним: «Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу». Где: Владивосток, кампус Дальневосточного федерального университета. 1—4 сентября. Когда: 18-я Международная выставка тканей и фурнитуры для производства одежды Textile Salon Это главная площадка для демонстрации широкого ассортимента тканей, фурнитуры, трикотажных полотен и комплектующих для производства одежды и интерьерного текстиля. На выставку съедутся 149 фабрик из 10 стран мира. Также запланирована деловая программа. Где: Московская область, Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо». 2—4 сентября. Когда: XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» Впервые пройдет в Казани. В рамках Международного салона пройдет деловая программа, соревнования по ликвидации пожаров, ДТП и других ЧС, а также демонстрация техники. Например, 3 и 4 сентября у станции Аэропорт можно будет посетить пожарный поезд модульного типа 7-го поколения. Откроет Международный салон глава МЧС России Александр Куренков. Где: Казань, МВЦ «Казань-Экспо». 3—5 сентября. Когда: Российско-Китайский форум Проводится второй раз подряд. На первом форуме в том числе был представлен Татарстан, где уже четыре года подряд проходит Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В этом году главным событием форума в Хабаровске станет пленарное заседание «Российско-китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию». Всего будет организовано более 40 тематических площадок, деловых, спортивных и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран. Форум соберет более 3 тысяч участников. Где: Хабаровск. 4—6 сентября. Когда: XXII Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» В этом году он пройдет под эгидой статуса Казани как культурной столицы исламского мира. Всего на фестиваль приедут кинематографисты из 67 стран. Среди хедлайнеров фестиваля — российский актер Роман Курцын (представит свою картину «Малыш-каратист» во Дворе Присутственных мест Казанского Кремля и в кинотеатре «Мир» 4 сентября), одна из самых известных арабских актрис Сулаф Фавахерджи и режиссер Алексей Учитель (6 сентября в кинотеатре «Мир» он представит свою знаковую ленту «Космос как предчувствие» и проведет творческую встречу со зрителями). В этом году показы конкурсной программы в «Корстоне» будут бесплатными. Фильм открытия — «Учитель» («Мөгаллим», реж. Рамиль Тухватуллин, Илхом Мухаммадиброхимов). Также запланирована деловая программа фестиваля «Алтын минбар», она пройдет 7 и 8 сентября на площадке Национальной библиотеки РТ. Где: Казань, открытие пройдет в театре Камала. 4—8 сентября. Когда: Старт сезона КХЛ — 2026/2027 Регулярный чемпионат стартует 5 сентября матчем между «Локомотивом», который выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, и «Трактором» (начало в 13:00). «Ак Барс» в тот же день откроет сезон дома матчем против «Сибири».
Где: Казань, «Татнефть Арена». 5 сентября,17:00 Когда: .
Дарья Пинегина
Общество Бизнес Экономика Татарстан