Спрос на свадебные приложения вырос в 2,5 раза в 2026 году

Лидерами по покупкам стали россияне 26—35 лет — 37%

Фото: Динар Фатыхов

За первое полугодие 2026 года число поисковых запросов по свадебной тематике увеличилось в 2,5 раза. Такие данные приводят ювелирный бренд Sokolov и магазин приложений RuStore.

Пик продаж помолвочных колец в магазинах Sokolov пришелся на июнь. Средний чек по стране составил 24 078 рублей. В целом за январь — июнь россияне тратили на кольцо в среднем 22 018 рублей.

Лидерами по покупкам стали россияне 26—35 лет — 37%. На втором месте — 18—25 лет (34%), на третьем — 46—55 лет (18%). Мужчины отдавали предпочтение кольцам из красного золота и серебра с бриллиантами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналитика RuStore подтверждает, что за год пользователи стали почти в два раза чаще искать украшения. Наиболее востребованными стали приложения для планирования свадьбы, создания приглашений и расчета бюджета.

За первые шесть месяцев 2026 года количество скачиваний приложения Sokolov в RuStore выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Казани вырос спрос на организацию свадьбы. С начала 2026 года услуга поднялась на 17%, а на их координацию — на 13%.

Алсу Сабирзанова