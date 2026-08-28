Раис Татарстана предложил создать в Казани Центр ИСЕСКО

Стороны обсудили проведение молодежного саммита

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Доме правительства Татарстана состоялась встреча раиса республики Рустама Минниханова с руководством Организации исламского сотрудничества. Во встрече также участвовали представители Молодежного форума ОИС, ИСЕСКО, КОМСТЕХ и ЮНА. Главной темой стало развитие гуманитарного сотрудничества России со странами исламского мира.

— Мы приветствуем предложение руководства Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры в части создания Центра ИСЕСКО в Казани. Это событие станет значимым наследием Года культурной столицы исламского мира, — передает слова раиса пресс-служба.

Минниханов отметил, что в этом году в пятый раз проходит Казанский глобальный молодежный саммит, который собрал более 250 делегатов из 52 стран. Интерес к нему проявляют государства Южной Америки, Африки, а также участники БРИКС+ и АСЕАН.

В завершение встречи Рустаму Минниханову вручили Медаль Медиа Дипломатии. Награду присудили за большой вклад в развитие медиасотрудничества в исламском мире и укрепление ценностей взаимоуважения и мирного сосуществования между народами.

Ранее в адрес раиса Татарстана Рустама Минниханова начали поступать поздравления с Днем Республики. Одним из первых стало обращение президента Казахстана.

Вадим Вахрушев