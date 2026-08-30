В следующем году в Татарстане пройдут мероприятия, посвященные 90-летию Минтимера Шаймиева

Первый президент Татарстана родился 20 января 1937 года.

На следующий год в Татарстане запланирован ряд мероприятий, посвященных 90-летию первого президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном приеме по случаю празднования Дня республики, которое прошло в «Казань Экспо».

Он подчеркнул, что Минтимер Шаймиев внес огромный вклад в развитие нашей страны и республики.

Первый президент Татарстана родился 20 января 1937 года.

Денис Петров