В следующем году в Татарстане пройдут мероприятия, посвященные 90-летию Минтимера Шаймиева
Первый президент Татарстана родился 20 января 1937 года.
На следующий год в Татарстане запланирован ряд мероприятий, посвященных 90-летию первого президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном приеме по случаю празднования Дня республики, которое прошло в «Казань Экспо».
Он подчеркнул, что Минтимер Шаймиев внес огромный вклад в развитие нашей страны и республики.
Первый президент Татарстана родился 20 января 1937 года.
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