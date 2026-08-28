Путин примет премьер-министра Монголии перед пленарным заседанием ВЭФ

Глава государства будет участвовать в ВЭФ с 1 по 3 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин 2 сентября встретится с премьер-министром Монголии. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

— 2 сентября, до пленарного заседания, мы планируем провести две международные встречи. В частности, наш президент примет премьер-министра Монголии, — передает его слова ТАСС.

Встреча пройдет во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Монгольскую делегацию возглавит Ням-Осорын Учрал.

Путин будет участвовать в работе ВЭФ с 1 по 3 сентября. Вечером 1 сентября он вылетит во Владивосток из Бишкека, где в эти дни проходит саммит ШОС. Основные мероприятия форума в этом году пройдут с 2 по 4 сентября.

Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум соберет делегации из более чем 70 стран. Самыми многочисленными станут представительства Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея.

Вадим Вахрушев