Из ДРКБ выписали шестерых пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

За сутки из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) выписали шестерых пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ.

В ДРКБ остаются шесть детей. Еще трое взрослых и пятеро детей находятся на лечении в Москве. Состояние всех стабильное.

Вчера утром сообщалось, что в стационаре ДРКБ остаются 12 детей.

«Реальное время» публиковало материал о том, как спасали детей в ДРКБ после трагедии 11 мая.