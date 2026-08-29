Россияне потратят на спорттовары для осени в среднем 9 тыс. рублей

Больше всего трат приходится на одежду (39%) и обувь (39%)

Фото: Динар Фатыхов

72% россиян планируют заниматься спортом осенью, 8 из 10 готовы потратить на спорттовары в среднем 9 000 рублей. Такие данные приводят аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы.

Чаще всего спортом планируют заниматься зумеры 18—24 лет (79%). 37% делают это уже сейчас и продолжат осенью. 35% собираются начать или возобновить.

Основные форматы занятий: домашние тренировки (51%) и тренажерный зал (30%). Мужчины предпочитают бег и скандинавскую ходьбу (26%), велоспорт (20%) и игровые виды (20%). Женщины — плавание (20%), йогу и растяжку (17%), танцы (16%).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Больше всего трат приходится на одежду (39%) и обувь (39%). 27% — инвентарь, 26% — спортивное питание, 16% — гаджеты. 19% планируют уложиться в 3 000 рублей, 27% — в 3 000—5 000 рублей, 28% — в 5 000—10 000 рублей.

При выборе активности 48% ориентируются на пользу для здоровья, 27% — на удовольствие.



6 из 10 россиян обращают внимание на рекламу при выборе спорттоваров. 27% покупателей она помогла сравнить варианты, для 21% — повлияла на решение о покупке. Больше всего релевантных объявлений встречается на маркетплейсах (37%), в соцсетях (27%) и на ТВ (19%).

Ранее сообщалось, что продажи детской одежды в России выросли на 28—32% за год. Средняя стоимость вещей составила от 600 до 1100 рублей в зависимости от категории.

Алсу Сабирзанова