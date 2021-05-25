В Татарстане призвали развивать инфраструктуру для легковых и грузовых автомобилей на водороде

Генеральный директор московской компании — крупнейшего разработчика топливных элементов России InEnergy Алексей Кашин призвал Татарстан активнее развивать инфраструктуру для легковых и грузовых автомобилей на водороде. Предложение прозвучало на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», в котором принимал участие президент республики Рустам Минниханов.

Для реализации идеи можно использовать мощности крупных нефтегазохимических заводов компаний ТАИФ и «Татнефть». Глава республики отметил, что на сегодняшний день топливные элементы более актуальны для республики, чем батареи для электромобилей.

Глава воронежского предприятия «Дивногорье» Сергей Ребров представил добавки для быстрого укрепления грунтов. Технология успешно применяется при планировке территорий, строительстве аэродромов, автомобильных и железных дорог, полигонов, водоемов, трубопроводов. Они позволяют увеличить скорость строительства дорог, при этом вдвое снизить стоимость строительства и повысить их прочность. При этом не используется гравий, щебенка и прочие инертные материалы. По словам Реброва, технология стабилизации грунта интересна и нефтегазовым компаниям. Минниханов поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ опробовать технологию при строительстве крупных трасс, в том числе М-12, передает пресс-служба президента РТ.



Региональный менеджер в странах СНГ и Восточной Европы компании Nel Hydrogen Максим Артемьев рассказал о технологиях электролиза воды для производства «зеленого» (экологичного) водорода и предложил развивать водородные технологии в Татарстане. Nel — норвежская акционерная компания со штаб-квартирой в Осло.

Генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин уточнил, что себестоимость выпуска водорода с помощью электролизеров в 4 раза выше, чем с помощью газа. На прошлом заседании Яруллин сообщал, что республика может стать

одним из лидеров России по водородной энергетике. В регионе, по его словам, можно производить до 4,5 млрд кубометров водорода в год.



Основатель ООО «БИМэйстер» Евгений Хафизов презентовал платформу BIMeister, которая позволит Татарстану цифровизировать экономику и систему госуправления. С помощью программы можно управлять активами и кадрами, автоматизировать процессы, проектировать объекты.

