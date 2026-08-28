«Почта России» приостановит прием EMS-отправлений в Латвию
Остальные виды почтового обмена между странами сохраняются
С началом осени Латвия перестанет обслуживать посылки из России, которые доставляются курьером до двери. Речь идет об отправлениях категории EMS. Об этом сообщили в «Почте России».
— «Почта Латвии» прекращает обработку международных отправлений EMS из России с 1 сентября 2026 года, — передает информацию ТАСС.
Прогнозов о возможном возобновлении этой услуги пока нет. Российская сторона в свою очередь приостанавливает прием EMS-отправлений в Латвию. Остальные виды почтового обмена продолжат работу в прежнем режиме.
Ранее правительство России приняло решение закрыть ряд пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Ограничения вступили в силу с 1 июля 2026 года и затронули железнодорожные переходы, через которые временно прекращено перемещение пассажиров, транспорта, товаров и грузов.
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