Айрат Сибагатуллин назначен исполнительным директором ТНВ

Фото: Максим Платонов

Совет директоров АО ТРК «Новый Век» на недавнем заседании утвердил в должности исполнительного директора — главного редактора ТНВ. Им стал экс-министр культуры РТ Айрат Сибгатуллин.

Сегодня, 25 апреля, генеральный директор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов представил его коллективу телекомпании.

— Желаю творческих успехов и хорошей, плодотворной работы в составе нашей творческой команды, — пожелал руководитель главного телеканала республики новому коллеге.

Айрат Сибагатуллин в новой должности будет курировать вопросы вещания каналов «ТНВ Татарстан» и «ТНВ-Планета». Представляя руководящему составу ТНВ исполнительного директора, Ильшат Аминов подчеркнул, что никакого сокращения и изменения формата программ в ближайшей перспективе на ТНВ не ожидается. Согласно действующей лицензии, канал вещает на двух языках, что и будет поддерживаться.