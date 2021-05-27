Экс-вице-мэр Уфы Алина Сулейманова станет исполнительным директором телеканала ТНВ

Фото: Facebook Алины Сулеймановой

Как стало известно «Реальному времени», бывший вице-мэр Уфы Алина Сулейманова с понедельника займет пост исполнительного директора телеканала ТНВ. С апреля 2018 года эту должность занимал экс-министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

Об уходе из мэрии Сулейманова объявила еще больше месяца назад, 15 апреля.

— Меня многие спрашивают, правда ли, что я ухожу из мэрии. Правда. Сегодня я могу сказать об этом открыто. Мой гештальт закрыт. Отложенные проекты во времени завершены,— писала она в соцсетях.

Алина Наильевна Сулейманова родилась в 1976 году в Уфе, в 1998 году с отличием окончила факультет журналистики Башкирского государственного университета (БашГУ). С 1995 по 2015 год занимала разные должности в государственной телевизионной и радиовещательной компании «Башкортостан». С 2015 по 2018 год работала директором продюсерского центра «Вся Уфа». Экс-депутат Горсовета Уфы IV созыва.

Фото: ufaved.info

В 1996 году была награждена Почетной грамотой Внутренних войск МВД РФ за объективное освещение событий в зоне чеченского конфликта и патриотическое воспитание молодежи. В 2021 году получила благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина.

В мэрии Уфы Сулейманова работала с декабря 2018 года и курировала гуманитарный блок вопросов муниципалитета.

Айрата Сибагатуллина в прошлом году назначили директором музея-заповедника «Казанский Кремль». На ТНВ он продюсировал ряд крупных проектов, в частности, курировал создание первого татарского ситкома «Рәхәт яшибез!» («Хорошо живем!»), начиная с подбора команды сценаристов, заканчивая съемками и постпродакшеном.



Дарья Пинегина