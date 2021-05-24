Саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Саммит ЕС принял решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз. Об этом пишет ТАСС.

Авиаперевозчиков союза призвали отказаться от полетов в республику. Также саммит призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии.

Фото: pixabay.com

Вчера из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича задержали. Самолет продолжил полет спустя 5 часов.



Сегодня МВД Белоруссии сообщило, что задержанный Протасевич содержится в учреждении «Следственный изолятор №1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по городу Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало.

Татьяна Леухина