Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем республики

С его слов, Татарстан утвердился в качестве региона-лидера по многим социально-экономическим показателям и качеству жизни

Раис Республики Татарстан Р.Н. Минниханов сердечно поздравил жителей региона с государственным праздником — Днем республики.

— В период своей новейшей истории Татарстан утвердился в качестве региона-лидера по многим социально-экономическим показателям и качеству жизни, по праву стал опорным субъектом страны и сегодня продолжает вносить значимый вклад в развитие государства, обеспечение обороноспособности, технологического лидерства и мощи России, — отметил в своем обращении глава республики.

С его слов, в Год единства народов, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, с особой гордостью отмечается, что на территории Татарстана в атмосфере дружбы и согласия проживают представители 175 национальностей. Власти республики продолжат работу по сохранению и развитию культур, традиций и языков народов Татарстана, восстановлению объектов культурного наследия и возрождению святынь.

Как отмечает Минниханов, главным богатством и силой республики являются ее жители — более 4 миллионов граждан. Созидательный труд, таланты и энергия татарстанцев во все времена выступали основой высоких результатов и последовательного движения вперед.

30 августа, чествуя республику, особое внимание уделяется уважаемым ветеранам, первостроителям, представителям трудовых династий, лауреатам «Электронной доски почета», а также защитникам Отечества. Тысячи татарстанских воинов отважно защищают Родину в ходе специальной военной операции — республика гордится ими и оказывает всестороннюю поддержку как бойцам, так и их семьям.

По всей республике организованы мероприятия в рамках Года воинской и трудовой доблести, проходят торжественные церемонии вручения наград, развивается инфраструктура для комфортной адаптации военнослужащих по возвращении с передовой.

Раис республики выразил благодарность всем татарстанцам за сплоченность в условиях внешних вызовов и вклад в развитие родной земли. В завершение обращения Р.Н. Минниханов пожелал всем жителям республики счастья, благополучия и новых свершений на благо родного края.

Дмитрий Зайцев