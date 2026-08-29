Мухаметшину и Файзуллину вручили знаки «Почетный гражданин Казани»

Их имена занесли в Книгу почетных граждан столицы Татарстана

Сегодня в Казанской ратуше в преддверии Дня города и республики традиционно чествовали выдающихся горожан. Почетному председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреку Файзуллину вручили знаки «Почетный гражданин Казани».

Книга почетных граждан столицы Татарстана пополнилась их именами, сообщили в пресс-службе Госсовета.

— О таких людях в народе говорят: «Сердце, которое переживает за народ». Именно таким знают Фарида Хайрулловича в нашей республике и за ее пределами. Он по праву заслужил признание как опытный и мудрый политический руководитель, посвятивший жизнь служению родному краю. Фарид Мухаметшин принимал участие в самых знаковых событиях в истории современного Татарстана, сыграл важную роль в становлении современного парламентаризма и формировании правовой базы республики, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Мухаметшин подчеркнул, что в сегодняшних успехах Татарстана в немалой степени важен вклад труда казанцев. Столица неоднократно избиралась местом проведения крупнейших международных мероприятий и славится своим гостеприимством, подчеркнул он.

Ирек Файзуллин более 20 лет посвятил строительной отрасли Татарстана. В частности, при его активном участии были проведены крупные мировые турниры, построены стадион «Ак Барс Арена», Дворец водных видов спорта и др.

взято с сайта Госсовета РТ

Напомним, Мухаметшину и Файзуллину решили присвоить звание «Почетный гражданин Казани» еще в апреле. Кандидатуры внес на рассмотрение Ильсур Метшин — депутаты Казгордумы его поддержали.

Галия Гарифуллина