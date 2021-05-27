Виноваты родители? Бастрыкин высказался о причинах трагедии в казанской школе

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла из-за того, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе военно-научной конференции, которая проходит в Москве.

Он рассказал, что директор школы на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников.

Фото tatarstan.ru

«Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — цитируют Бастрыкина «Известия».

Также Бастрыкин рассказал, что половину поручений относительно безопасности школ, которые давались Следственным комитетом России после трагедии в Керчи в 2018 году, так и не выполнили.

Фото tatarstan.ru

UPD: официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии — слова Бастрыкина были неверно интерпретированы.

— Он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась, — сказала Петренко.



Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.

Нападавшего задержали и арестовали, он находится в СИЗО. Галявиев признался в произошедшем, но не раскаялся. На допросе он объяснил, что считает себя «богом» и несколько месяцев назад «начал всех ненавидеть». Расследованием уголовного дела занимается СКР. Галявиева планируют проверить на вменяемость.

Галявиев признался в произошедшем, но не раскаялся. Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что для предупреждения преступлений, подобных тому, что произошло 11 мая в Казани, необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. После трагедии в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий порядок прохождения медосвидетельствования для получения разрешения на оружие.



Ольга Плешкова