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Виноваты родители? Бастрыкин высказался о причинах трагедии в казанской школе

12:02, 27.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 63
Виноваты родители? Бастрыкин высказался о причинах трагедии в казанской школе
Фото: tatarstan.ru

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла из-за того, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе военно-научной конференции, которая проходит в Москве.

Он рассказал, что директор школы на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников.

Фото tatarstan.ru

«Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — цитируют Бастрыкина «Известия».

Также Бастрыкин рассказал, что половину поручений относительно безопасности школ, которые давались Следственным комитетом России после трагедии в Керчи в 2018 году, так и не выполнили.

Фото tatarstan.ru

UPD: официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии — слова Бастрыкина были неверно интерпретированы.

— Он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась, — сказала Петренко.

Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.

Нападавшего задержали и арестовали, он находится в СИЗО. Галявиев признался в произошедшем, но не раскаялся. На допросе он объяснил, что считает себя «богом» и несколько месяцев назад «начал всех ненавидеть». Расследованием уголовного дела занимается СКР. Галявиева планируют проверить на вменяемость.

Галявиев признался в произошедшем, но не раскаялся. Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что для предупреждения преступлений, подобных тому, что произошло 11 мая в Казани, необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. После трагедии в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий порядок прохождения медосвидетельствования для получения разрешения на оружие.

Ольга Плешкова
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 63

комментарии

  • Анонимно 27 май
    Родители должны платить за охрану и ремонт. А бюджетные деньги по карманам?
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    Анонимно 27 май
    Штрафы и поборы-новая нефть для кремля,
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    Анонимно 27 май
    дяде вове
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    Анонимно 27 май
    платить должны за все! Нашли причину трагедии. Может пора обратить внимание проблемам молодежи?
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  • Анонимно 27 май
    А у нас кто в стране отвечает за безопасность граждан? Не Бастрыкин ли? Почему граждане, которые платят налоги, должны платить еще отдельно и за охрану школьного здания? Эта власть скоро вообще скинет с себя все обязательства, кроме одного: кормиться за наши деньги, на которые мы ее и содержим.
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    Анонимно 27 май
    А где Вы живёте? Забыли? В путинской России. Плати.
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    Анонимно 27 май
    Зато все здания ск по стране охраняет росгвардия. Теперь ни у кого не осталось иллюзий о главном следователе и всех его подчиненных? Лицемеры
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  • Анонимно 27 май
    Про бесплатное образование он, видимо, в конституции не читал.
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    Анонимно 28 май
    образование бесплатное и так, а на охрану каждой школы у Казани откуда такой бюджет? Родители уж могли раз в месяц по 50-100 рублей скидываться на охрану
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    Анонимно 28 май
    В садике с каждого ребенка по 200 рублей
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  • Анонимно 27 май
    Приехали....родители виноваты. А почему класс не закрыли и оповещение в нем не работало? Тоже родители виноваты????????
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    Анонимно 27 май
    Да. Вы же ждали когда придут федералы и наведут порядок. Вот, пришли и Вы сами же оказались виноваты, за все: за охрану школы, за воспитание детей, за .....за....
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  • Анонимно 27 май
    Обеспечить безопасность учебного процесса это обязанность Государства!
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    Анонимно 27 май
    НЕ гоусадарства- а обязанность ПРАВИТЕЛЬСТВА-ВАМ в ликбез
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  • Анонимно 27 май
    А какой толк от невооруженного охранника? Пусть школы охраняет Росгвардия !!
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  • Анонимно 27 май
    Ну да на резиденцию президента РТ миллионы выделяют на охрану - это подтвержденный факт , можно на госзакупках всю инфу посмотреть, а наших детей мы должны сами охраной обеспечивать. Притом вооруженной охраной от придурков с огнестрельным оружием ! Браво!
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    Анонимно 27 май
    Такого президента и быть давно уже не должно. Глава администрации он. И всё. И не надо на охрану никаких денег из бюджета выделять.
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  • Анонимно 27 май
    Бюджетные деньги должны тратиться на бастрыкинцев и золотовцев и прочих.
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  • Анонимно 27 май
    Это кем же надо быть, чтоб обвинять родителей в том, что они надеялись на то, что конституция в нашей стране есть.
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  • Анонимно 27 май
    МЫ ПЛАТИМ ЗА ВСЕ!
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  • Анонимно 27 май
    Бастрыкина надо отправить на переаттестацию, чтобы законы РФ выучил! Вот 41 статья закона "Об образовании в Российской Федерации" четко гласит, кто отвечает за охрану в школе: "Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность", "Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся"
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  • Анонимно 27 май
    ДВА КОММА ЯВНО НЕ ДРУЖАТ С МОЗГАМИ ! ДА ЗА ОХРАНУ В ШКОЛАХ НАДО ПЛАТИТЬ И РЕШАТЬ ЭТО ДОЛЖНЫ РОО ДИРЕКТОР ШКОЛЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА !
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    Анонимно 27 май
    Это вы не дружите с мозгами, есть закон и точка! И глава Следкома первым должен его соблюдать! А закон четко гласит - охрана в школе - ответственность государства, а не родителей! Или меняйте законы, или тех, кто им не следует!
    Ответить
    Анонимно 27 май
    Да не законы надо менять, а власть!
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Родители непротивлении охраны! А против оплаты родителями услуг охраны!
    Государство обязано обеспечивать безопасность пребывания детей в государственной образовательной организации
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Интересно, в госдуме и исполкоме тоже на охрану скидываются
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    А ты зачем тогда нужен, Бастрыкин?
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    А если бы родители платили, виноватый был бы охранник... Александр Иванович, не пора ли заканчивать стрелки переводить? Следственный комитет обязан ловить и экстремистов и сектантов. Наркота парню крышу снесла. В любой школе теперь она присутствует, и все только руками разводят. Это ваши недоработки в посадке коррупционеров так проявляются! Вы знаете сколько в школах ворует администрация? Поинтересуйтесь!
    Ответить
    Анонимно 27 май
    Согласна.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    это всё лирика. почему родители не захотели платить - может быть, не смогли, т.к. не очень богато живут? может, в этом причина этой трагедии и многих других?!
    Ответить
    Анонимно 27 май
    Бастрыкин не прав !!!
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Однозначно в отставку, с такими "патриотическими" высказываниями, без права занимать чиновничьи должности!
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Защита граждан это не функция государства?
    Ответить
    Анонимно 27 май
    Функция этого государства ограничивается тем, что бы сажать и штрафовать!
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    В частных школах есть охрана. Группа быстрого реагирования. И охранник на входе молодой, а не старый вахтёр или пенсионерка. Во времена Союза хватало уборщицы с половой тряпкой. Значит родители так воспитывают своих сынков, что те себя обожествляют.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Для тех, кто во всех вопросах профи - охрана школы отвечает ЗА ШКОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, а не за детей! Детей сначала роди и воспитай, а потом суй свой гриппозный нос в любой вопрос!
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Ну да. У Бастрыкина охрана за счет его мамы и папы.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Если были даны поручения , значит были выделены деньги. Думается СК РФ надо просто проследить куда они ушли . И показательно следствие и суд гласный
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    ...не смотря на все заверения и коментарии нашей власти, родители должны платить школе и за охрану тоже...
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    За охрану Бастрыкина кто платит,нашел виновных.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Бастрыкин при пистолете и его еще охраняют, а безоружных детей некому.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Зайдите в школу и Ознакомьтесь с договором с охранным предприятием - там нет ни слова об охране детей. Это договор на охрану материальных ценностей. С какой стати мы родители должны оплачивать из своего кошелька?
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Кошмар . Народ все терпит и поэтому власть имеет народ. Жаль
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    а ,что школа была ЧАСТНАЯ?
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    бастрыкин оказывается совсем малообразованвый тип.Даже законодательства РФ не знает.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Так поставьте сотрудников росгвардии ,с оружием в школы. Раньше не платили ни за школы ни за университеты. У нас как всегда ужесточить закон на продажу оружия..А вопрос где взял его этот мальчик. Наверно у папы.. Так закон на хранение нужно ужесточить..
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Маразматик что ли ? По закону РФ родители ничего не должны платить школе ни за что.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Прекрасно сказала Яровая: "Это цинизм". Но не про Бастрыкина, а про президента Польши
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Это Председатель СК сказал?
    Он правда не знает, что охрана школ по госконтракту оплачивается из бюджета?
    И поборы в школе, в т.ч. и на охрану незаконны, тоже не знает?
    Это в самом деле не двойник?
    Или "....человек, похожий на генпрокурора..."
    А чиновники на охрану свою тоже скидываются на собрании?
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Все Вы тут обсуждаете охрану, кто платит, ужесточение продажи оружия, но никто почему-то не понимает простой как валенок истины: Если человек решил совершить теракт(убийство), то он это сделает в любом случае. В любом!!! С контингентом должны работать психологи, но не те, кто сейчас имеется в школе, а профессионалы настоящие и даже они на 100% ничего не смогут гарантировать. А эти прокуроры, министры и прочие только дурят народу голову.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Чтобы «поставить» сотрудника Росгвардии с оружием в школы, надо их проверить на ВМЕНЯЕМОСТЬ от и до и даже в этом случае уверенности что- то нет в их безопасности
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    У него нет рядом человека с мозгами? который должен был сказать ему, что так говорить нельзя.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    В отставку Бастрыкина.
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Считаю, что после таких заявлений Бастрыкин должен подать в отставку. Позор!
    Ответить
  • Анонимно 27 май
    Мы получили ответ из Администрации губернатора СПб, в котором на наш вопрос об законности платы за охрану ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ БЫЛО НАПЕЧАТАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ - оплачивается из БЮДЖЕТА ДАННАЯ ПОЗИЦИЯ! Что еще кому здесь непонятно? А мы платили ИСПРАВНО за охрану все года, а я за ТРОИХ ДЕТЕЙ ПЛАТИЛА И КТО МНЕ ВЕРНЕТ МОИ КРОВНЫЕ, которые я у детей забирала на незаконные поборы?! Уже молчу сколько мы на ремонты дверей и классов с мужем отдали...
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  • Анонимно 27 май
    И еще - у кого нет и не будет детей вы бы помолчали. И без вас тошно.
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  • Анонимно 27 май
    РОДИТЕЛЕЙ ОБВИНИЛ В ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ??? У МЕНЯ СЛЕЗ НЕ ХВАТАЕТ КАК ЕМУ НЕ СТЫДНО ...
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  • Анонимно 27 май
    Хотя Бастрыкин родился и вырос в СССР, был советским человеком, но и он поменял мировоззрение, или подстроился под нынешние мерки. Как надо понимать его поверхностные рассуждения от 27 мая с.г. : ««Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: „Почему не охраняли школу?“ — „Родители были против“ — „Почему?“. Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. — заявил Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве.
    По этой, бастрыкинской логике, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ образовательные учреждения должны охраняться на деньги родителей. По этой же логике Путин, Мишустин, Бастрыкин, Володин, Матвиенко, все министры ,сенаторы и депутаты, областные чиновники, тоже должны платить со своего кармана на охрану зданий госучреждений ,где работают. Кроме того, эта логика (бастрыкинская)
    наводит на мысль, раз так опасно от бандитов ,террористов и разных
    уродов порождающихся нынешним чиновничье-олигархическим обществом , то нужно каждому Ребенку приставить оплаченного родителями охранника даже при следовании в школу и обратно от нее.
    Ведь гарантии защиты Детей нет и на улице.
    А следовало бы Бастрыкину, как офицеру, следователю, гражданину и патриоту своей Родины, сделать только ОДИН вывод : ВИНОВАТО нынешнее государство, загнавшее свое население под железные решетки, где царят лагерные порядки нечеловеческого выживания.
    Общество судят по тому, какое отношение к старшему поколению и к Детям.
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  • Анонимно 27 май
    Считал его более менее умным человеко.....но ведь даже после трагедии не усилили школы, а ужесточили законы об оружии перед выборами...
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  • Анонимно 27 май
    Известный ИХ прием - обвинить во всем случившемся ЖЕРТВ
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  • Анонимно 27 май
    Проверить Бастрыкина на вменяемость
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  • Анонимно 27 май
    Пусть федералы тратят деньги на охрану наших детей, а не только на Москву!
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  • Анонимно 29 май
    Всем нужно брать пример с учителей этой школы.Не было бы такого безобразия в стране , если бы каждый был ответственен и честен на своем рабочем месте.
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