Виноваты родители? Бастрыкин высказался о причинах трагедии в казанской школе
Трагедия в казанской гимназии №175 произошла из-за того, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе военно-научной конференции, которая проходит в Москве.
Он рассказал, что директор школы на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников.
«Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — цитируют Бастрыкина «Известия».
Также Бастрыкин рассказал, что половину поручений относительно безопасности школ, которые давались Следственным комитетом России после трагедии в Керчи в 2018 году, так и не выполнили.
UPD: официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии — слова Бастрыкина были неверно интерпретированы.
— Он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась, — сказала Петренко.
Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.
Нападавшего задержали и арестовали, он находится в СИЗО. Галявиев признался в произошедшем, но не раскаялся. На допросе он объяснил, что считает себя «богом» и несколько месяцев назад «начал всех ненавидеть». Расследованием уголовного дела занимается СКР. Галявиева планируют проверить на вменяемость.
Президент России Владимир Путин заявил, что для предупреждения преступлений, подобных тому, что произошло 11 мая в Казани, необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. После трагедии в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий порядок прохождения медосвидетельствования для получения разрешения на оружие.
комментарии
Государство обязано обеспечивать безопасность пребывания детей в государственной образовательной организации
Он правда не знает, что охрана школ по госконтракту оплачивается из бюджета?
И поборы в школе, в т.ч. и на охрану незаконны, тоже не знает?
Это в самом деле не двойник?
Или "....человек, похожий на генпрокурора..."
А чиновники на охрану свою тоже скидываются на собрании?
По этой, бастрыкинской логике, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ образовательные учреждения должны охраняться на деньги родителей. По этой же логике Путин, Мишустин, Бастрыкин, Володин, Матвиенко, все министры ,сенаторы и депутаты, областные чиновники, тоже должны платить со своего кармана на охрану зданий госучреждений ,где работают. Кроме того, эта логика (бастрыкинская)
наводит на мысль, раз так опасно от бандитов ,террористов и разных
уродов порождающихся нынешним чиновничье-олигархическим обществом , то нужно каждому Ребенку приставить оплаченного родителями охранника даже при следовании в школу и обратно от нее.
Ведь гарантии защиты Детей нет и на улице.
А следовало бы Бастрыкину, как офицеру, следователю, гражданину и патриоту своей Родины, сделать только ОДИН вывод : ВИНОВАТО нынешнее государство, загнавшее свое население под железные решетки, где царят лагерные порядки нечеловеческого выживания.
Общество судят по тому, какое отношение к старшему поколению и к Детям.