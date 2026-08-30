Поставки яблок из Турции в РФ упали в 6 раз за месяц

За январь-июль закупки снизились почти вдвое.

Фото: Максим Платонов

Россия в июле 2026 года заметно снизила закупки турецких яблок. По данным турецкой статистической службы, поставки на российский рынок сократились в 6,1 раза по сравнению с июлем прошлого года и в 5,3 раза по сравнению с июнем — до 419 тыс. долларов.

— Суммарно за январь-июль турецкие компании отправили в Россию яблок на 3,7 миллиона долларов — в 1,9 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, — сообщают РИА Новости.



В июле крупнейшим покупателем турецких яблок стал Ирак с 17,7 млн долларов. На втором месте расположился Ливан (886 тыс. долларов), а Россия заняла третью строчку.

Ранее сообщалось, что Россия с начала 2026 года нарастила импорт плодоовощной продукции из Турции на 8,3%. Наибольший рост зафиксирован по нектаринам (в 2,6 раза), абрикосам (на 47,9%) и мандаринам (на 39,2%).

Вадим Вахрушев